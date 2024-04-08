東陽受惠北美AM件出貨 3月營收創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）受惠售後件（AM）出貨強勁，汽車零配件廠東陽今天公布3月自結合併營收新台幣22.82億元，創同期新高，第1季營收61.74億元，也是6年同期高點。

東陽3月營收22.82億元，月增42.2%，較去年同期成長5.2%，創歷年同期新高，也是單月第4高，累計今年第1季營收61.74億元，年增10.29%，站6年來同期新高。

東陽持續受惠AM件出貨強勁，3月AM營收17.24億元，較去年同期成長12%，前3月自結AM營收46.84億元，較去年同期成長19%，3月和第1季AM營收雙創歷史新高。

法人表示，北美汽車保險公司State Farm全面採用AM副廠件，對東陽拉貨效應繼續擴大，預期東陽今年AM營收成長可到雙位數以上百分比，有助毛利率表現。

觀察第1季獲利表現，法人評估，東陽第1季AM產品和區域市場組合帶動毛利率，加上業外匯兌收益助攻，預期第1季獲利可超過10億元，拚單季新高。

展望今年營運，法人評估，東陽今年整體業績成長幅度上看8%至9%，拚歷史新高。（編輯：張均懋）1130408