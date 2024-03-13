北美售後維修市場助攻 東陽前2月稅前獲利成長207%

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）汽車零配件廠東陽今天公布前2月累計稅前淨利新台幣9.08億元，較去年同期2.96億元成長207%，創歷史同期新高，累計前2月每股稅前賺1.5元。

其中2月東陽自結稅前淨利3.59億元，較去年同期2.53億元成長42%，也創史上同期新高。

東陽指出，受旺季市場需求助益，2月雖有農曆春節工作天數少因素，仍有不錯表現。東陽加速生產排程，提供多元產品組合，因應客戶一次購足出貨需求。

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法人評估，今年北美汽車保險公司State Farm全面採用售後維修市場（AM）副廠件對東陽拉貨效應繼續擴大，3月東陽在AM件出貨有機會持續走高，預期東陽今年AM營收成長幅度可到雙位數以上百分比。

觀察東陽第1季營運，法人表示，除了AM業績助攻，東陽3月在台灣原廠委託製造（OEM）項目有外銷新訂單挹注，預期東陽第1季營收落在65.5億元至66億元區間，較去年第4季旺季持平。（編輯：郭無患）1130313