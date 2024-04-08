台股盤中觸20487點新高 終場漲80.1點

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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天開高走高，在台積電點火助攻下，盤中指數攻上20487.83點，再創盤中新高點，尾盤台積電漲幅收斂，終場指數上漲80.1點，收在20417.7點。

清明連假期間，美股先跌後反彈，台股今天力甩地震陰霾，連假後開盤首日指數開高走高，盤中指數一度漲逾150點，觸及20487.83點，超越4月2日寫下的紀錄，刷新台股盤中歷史新高點。

台股終場指數收在20417.7點，上漲80.1點，漲幅0.39%，成交值至新台幣4006.32億元；電子股漲0.22%、金融股漲0.94%。

觀察權值股表現，台積電今天盤中一度勁揚12元，至792元，尾盤漲勢收斂，終場上漲3元，收在783元，漲幅0.38%；鴻海收黑下跌0.63%，世芯-KY震盪，下跌近7%，聯發科收黑，大立光挫逾4%。

AI概念股漲跌互見，緯創漲近2%、技嘉大漲逾7%，台光電漲逾8%；散熱族群續強，奇鋐漲逾4%，雙鴻漲逾8%，重電類股震盪，華城創高後翻黑，終場收跌近5%，士電漲近3%。

觀察熱門ETF動態，00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能、00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息等均收黑。（編輯：張均懋）1130408