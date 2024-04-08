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花蓮強震加上食安事件頻傳 觀光股低氣壓

2024/4/8 11:36
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（中央社記者江明晏台北8日電）403花蓮強震，衝擊當地觀光業，飯店股今天首當其衝，晶華、遠雄來股價下跌約3%；近期餐飲業食安事件頻傳，王品旗下兩餐廳傳多起食物中毒，今天股價挫逾4%。

台股今天開高走高，指數再度挑戰歷史高點，但觀光股一片綠油油，上市觀光股跌1%以內。

花蓮強震重創當地觀光業者生計，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，清明連假商機幾乎歸零、4月訂房率只剩不到1成，初估單月近新台幣53億元的觀光產值恐全部蒸發，盼政府加強資金紓困和國旅補助配套，讓暑期商機不至於也泡湯。

觀察花蓮地區知名觀光集團飯店狀況，晶華酒店集團旗下的太魯閣晶英位於天祥，所受影響相當巨大，已宣布休館至30日，未來交通復原也有一段路要走；同屬晶華集團的捷絲旅花蓮館建物狀況妥善、營業正常，但預估4月住房率只剩3成。

雲朗觀光集團旗下的花蓮翰品酒店因地震影響，決定提前啟動原先預計在明年執行的重建計畫，酒店即日起停業。

飯店股今天股價低迷，六福下跌逾1.6%，晶華挫逾3%，遠雄來下跌近4%，雲品下跌逾2%，老爺知下跌近3%。

花蓮強震也將造成國旅客轉移，業者推估，由於屏東剛好有「台灣祭」加持，近期國旅暢旺，預估花蓮消失的觀光產值，應該會轉移至其他地區，位於墾丁的夏都今天股價強漲逾5%。

此外，王品集團旗下的初瓦、嚮辣位於同棟樓的西門分店傳出多起食物中毒，拖累投資人信心，王品早盤股價下跌4.5%，下探231元。

王品7日發布聲明指出，餐廳停業全面清消，並要求所在大樓清洗水塔，同棟大樓住戶在飲水後出現類似症狀，衛生局與集團食安部門初步懷疑大樓公共水管發生問題。（編輯：郭無患）1130408

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