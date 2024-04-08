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市定古蹟新芳春茶行 融合資策會數位體驗展新意

2024/4/8 14:54
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（中央社記者蘇思云台北8日電）資策會今天表示，台北市定古蹟新芳春茶行4月7日起，導入資策會數位教育研究所（教研所）xLearn無課程學校，讓民眾以虛實整合的闖關方式，感受老茶行的風華歲月，展現古蹟融合數位體驗的新意。

台北擁有豐富文化資產，像是市定古蹟的有形文化資產，或是傳統工藝等無形資產，為了讓民眾對過往文化有更深度的認識，資策會教研所將xLearn無課程學校的線上任務導入古蹟場域，不僅完整呈現文化資產的圖文內容，也能在闖關問答過程中，讓民眾省思跟文化的關聯性。

資策會今天發布新聞稿，xLearn無課程學校透過創新的方式驗證與認證學習過程，豐富個人的學習歷程，在完成每項任務後，每位使用者都能擁有帶著走的個人成就，完整紀錄學習歷程。

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新芳春茶行館長陳思妤指出，館內設有定期導覽服務，加入線上闖關，可讓民眾更深入了解這座百年茶廠，進一步了解大稻埕的歷史變遷。

資策會教研所所長張育誠表示，文化是一個世代的寶藏，新芳春百年茶行的完善保存，讓人有機會靠近茶金歲月，透過xLearn無課程學校，希望讓這份體驗和寶藏延續下去。未來盼持續發展，將xLearn無課程學校擴展到台北市12個行政區的古蹟場域。（編輯：翟思嘉）1130408

#資策會教研所
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