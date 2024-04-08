花蓮地震衝擊產險業獲利？信評估再保險保障可吸收

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（中央社記者蘇思云台北8日電）花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，中華信評今天表示，台灣易發生地震，保險公司普遍都有允當的再保險保障，以因應巨災風險，預計國內產險業可吸收近期地震對獲利造成的衝擊。

中華信評今天發布新聞稿，以過去經驗來看，這類再保險保障明顯降低重大事件對產險業淨綜合成本率的影響。例如，1999年台灣發生規模7.6的大地震，全台灣都因此遭受重創時，再保險保障使台灣產險業者當年度的淨綜合成本率為101.2%，而毛綜合成本率則為115.1%。2001年納莉颱風為全台灣帶來重大財損時，台灣產險業的淨綜合成本率為100.8%，毛綜合成本率則為106.6%。

國內產險公司對火災與自然災害事件造成損失的風險自留偏好也大致維持穩定，有助於控管近期地震產生的最終成本。截至今年1月31日止，台灣約有38%的住宅不動產擁有地震險保障。中華信評預測，產險業的淨保險損失應僅占此次地震所有損失的一部分。

不過，中華信評提醒，產險公司現在為維持資本緩衝空間所面臨的挑戰，較25年前更加複雜。包括再保險成本已有升高；在保障範圍擴大下，如今可能面臨較高的理賠風險；由於對工業與科技公司的提供保障範圍已有擴大，如今商業火險與營運中斷險所導致的潛在損失，可能較幾10年前更高。

此外，中華信評指出，部分保險公司先前已使用大部分的特別準備金，以抵銷2022年時疫情導致的防疫保單理賠損失，因此這次能使用的彈性較過去幾年更有限。

中華信評假設，如果產險業今年淨綜合成本率偏離對此產業的基本情境假設（95%）5至10個百分點，整體來看，多數產險公司仍可維持目前的資本水準。不過，巨災事件後的再保險理賠流程通常較久，且目前確認產險業的實際理賠損失仍為時過早。

中華信評分析，大多數產險公司都有充裕的資本緩衝空間，加上部分受惠於母公司的財務支持，預期長期與短期的信用穩定性也獲得支持。（編輯：楊凱翔）1130408