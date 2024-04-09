慶豐富首季營收創同期第3高 威宏年增5%

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（中央社記者潘智義台北9日電）居家生活用品供應商慶豐富實業今天公布3月合併營收新台幣4.21億元，月增34.08%，年增40.88%；專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY公告3月營收5.9億元，月增18%、年增3%。

慶豐富實業統計，2024年第1季合併營收11.18億元，年增21.55%，並創歷年同期第3高。威宏-KY說明，第1季合併營收為18.1億元，年增5%。

慶豐富說明，3月營收成長主要受惠Lowe’s、Walmart等知名實體通路客戶拉貨需求提振，加上為另闢集團業務新銷售動能，積極深化線上電商通路客戶開拓，3月線上電商銷售年增14%，挹注3月營收創近5個月新高。

慶豐富表示，全球知名大型量販品牌通路商對於非中國區生產供應需求增溫，以利發展多元供應鏈布局，第1季中國、越南、台灣等廠區產值占比分別為15%、43%與42%，非中國廠區產值占比超過2/3，且越南、台灣地區產值越趨均衡。

展望2024年第2季，慶豐富看好步入傳統出貨旺季，尤其主要客戶擴大無拉繩蜂巢式窗簾下單力道，同時新一代環保窗簾接獲訂單，皆預計於4月陸續出貨，有助於增添未來銷售表現。

威宏-KY說明，第1季合併營收為18.1億元，年增5%，隨著巴黎奧運開幕在即，持續開發新客戶以及航空旅遊復甦下，推升終端品牌拉貨動能。

威宏-KY解釋，在運動產業庫存水位回落、通膨趨緩之下，巴黎奧運商機持續發酵，帶動旗下運動、輕奢兩大事業主要客戶下單力道強勁，拉貨動能愈加積極，今年上半年訂單已近乎滿載，未來將持續招工因應市場與訂單需求，並擴大東南亞生產基地布局，目標提高至總營業額7成以上。

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威宏表示，目前越南、泰國、柬埔寨金邊等東南亞基地，各自專攻不同生產領域，以越南德御為例，主要生產耐吉（NIKE）運動包袋及各大廠牌高爾夫球袋，其中運動包袋受惠巴黎奧運帶動運動風氣，成為2024主要營運成長動能之一。

威宏指出，泰國產線以精品第一大客戶TUMI為主，除既有男用商務包與行李箱外，並持續合作開發一系列女用輕奢包，今年度更主打高階聯名款精品球袋，加深客戶關係。（編輯：潘羿菁）1130409