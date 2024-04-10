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靜候歐央行會議、美通膨數據和企業財報 歐股收低

2024/4/10 01:51
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）在投資人靜候本週的歐洲中央銀行（European Central Bank）利率決策會議、美國通膨數據和企業財報之際，歐洲股市主要指數今天收低。

倫敦FTSE 100指數小跌8.68點或0.11%，收7934.79點。

法蘭克福DAX指數重挫242.28點或1.32%，收18076.69點。

巴黎CAC 40指數下滑70.13點或0.86%，收8049.17點。

在通貨膨脹率下滑的提振下，歐洲中央銀行（European Central Bank）11日預計將最後一次維持借貸成本不變，為6月的首次降息奠定基礎。不過分析師對於歐洲中央銀行6月是否會降息，還是等美國聯邦準備理事會（Fed）一起降息，意見分歧。

在美國1、2月消費者物價攀升、就業市場仍強勁，而且經濟穩健的情況下，投資人常態性修正對聯準會今年降息的預期，部分人士甚至認為2025年以前不會降息。聯準會先前曾暗示今年有望3度降息。

美國3月非農就業人口增幅遠超預期，也降低聯準會6月啟動今年首次降息的可能性。

投資人正等待聯準會本週公布最近一次會議紀錄，以及最新的消費者物價指數（CPI）。分析師警告，本週消費者物價指數若未顯示有利的一面，恐會引發市場擔憂。（譯者：陳政一）1130410

#美國
#歐股
#歐洲中央銀行
#聯準會
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