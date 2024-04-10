14家金控第1季獲利1572億元翻倍賺 國泰金3冠王

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（中央社記者羅元駿、謝方娪、張璦台北10日電）金融市場回暖，14家金控3月稅後淨利達新台幣590.8億元，年成長97.44%，累計第1季共賺1572.71億元，較去年同期大增102.12%。國泰金單月獲利、累計前3月獲利及每股盈餘（EPS），皆拿下第1名。

觀察個別金控表現，國泰金單月獲利、累計獲利及EPS皆居冠，3月稅後淨利新台幣168億元，首季稅後淨利371.9億元，累計EPS為2.57元。

國泰金表示，首季稅後淨利達371.9億元，創歷史次高，子公司國壽3月稅後淨利125億元，累計稅後淨利247.4億元，單月獲利提升，主要反映資本利得及經常性收益挹注。

富邦金子公司台北富邦銀行及富邦證券，3月及首季稅後獲利皆創歷年同期新高，但富邦人壽3月認列德國不動產公允價值下調近60億元，以致富邦人壽3月稅後淨利僅40.9億元，年減15.1%，但累計首季稅後淨利達174.4億元，年增1.41倍。

合計富邦金3月稅後淨利80.1億元，年增22.9%，累計首季稅後淨利303.8億元，年增1.18倍，EPS為2.33元。在富邦人壽單月獲利受不利影響下，富邦金失守金控獲利3冠王寶座，單月獲利、累計獲利及每股獲利遭國泰金超車，落居金控第2。

中信金3月稅後盈餘75.75億元，首季累計稅後盈餘209.2億元，EPS為1.07元，居上市金控第3。

中信金表示，3月子公司中信銀行因財富管理業務動能持續成長，加上金融商品操作得宜，單月稅後獲利46.18億元；子公司台壽3月因美元升值，使避險成本壓力減緩，亦股票處分利得及股息紅利挹注，單月稅後獲利27.58億元。

新光金3月獲利報喜，單月稅後淨利高達39.81億元，創近8個月新高，帶動累計稅後損益由虧轉盈、首季稅後淨利30.47億元，EPS達0.2元，擺脫虧損陰霾。

新光金發言人林宜靜說明，受惠美台股市走高，子公司新壽掌握時機實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，雖然傳統避險成本仍高，但新壽靈活調整外匯避險策略，讓避險成本獲得控制，首季更出現匯兌利益。隨新壽累計損益虧轉盈且綜合損益持續回升，有助資本適足率（RBC）改善，可望降低新壽增資壓力。

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受台新創投投資鑽石生技導致評價波動影響，台新金3月稅後淨利13.7億元，年減23%，累計首季稅後淨利50.1億元，微幅年減0.99%，EPS為0.36元。子公司台新銀行3月稅後淨利13.3億元，年減2.92%，但累計首季稅後淨利達44.2億元，年增3.03%。

4大公股金控方面，兆豐金前3月稅後淨利114.9億元、年增6.6%，累計EPS為0.8元，續居公股獲利領頭羊；第一金首季稅後純益70.15億元、年成長5.8%；合庫金前3月稅後淨利53.8億元、年增6.8%；華南金第1季稅後賺56.34億元、年成長12.6%。（編輯：楊蘭軒）1130410