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北富銀：二代接班潮 未來5至10年財管市場關鍵期

2024/4/10 21:41
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（中央社記者謝方娪台北10日電）目前已有12家銀行取得財管2.0業務執照，搶攻億級高資產財管商機，北富銀總經理郭倍廷今天表示，未來5至10年為企業主世代交替、財富傳承重要時機，也將是台灣財管市場發展關鍵時期。

鎖定高資產客群商機，富邦金旗下台北富邦銀行2018年9月起與瑞士隆奧銀行開啟5年策略合作，成為台灣業界唯一一家對接國際私銀的金融機構，5年期間完成產品服務串連，也開啟亞洲網絡交流，奠定雙方合作基礎。

考量全球及亞太地區高資產人數增長及二代接班潮來臨，頂級客群財管需求持續攀升，為強化私人銀行服務品質，北富銀與瑞士隆奧銀行決議雙方策略合作自2023年9月起再續5年，以進一步擴大人才培訓及多元產品合作。

郭倍廷今天在策略合作記者會提到，北富銀與瑞士隆奧銀行首階段合作完成高端財管服務基礎建設，帶動高端財管業務規模顯著提高，資產管理規模（AUM）過去3年每年皆有超過30%成長，2023年9月起北富銀與瑞士隆奧銀行再續合作，除了將全方位強化北富銀高端客群經營實力，亦將有助產品面並提供客戶跨國人脈網絡交流機會。

瑞士隆奧銀行歷史悠久，227年來帶領客戶度過逾40次金融危機，獲得惠譽AA-正向評級，目前在台灣、日本、香港、新加坡、泰國、菲律賓及澳洲等亞太區域均有設立據點，或與當地主要銀行策略聯盟。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」，俗稱「財管2.0」，截至目前為止，共有12家銀行取得金管會核准開辦財管2.0業務，其中包括北富銀在內。

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郭倍廷會後接受媒體聯訪表示，近年台商資金回流，造就股市、房市等投資市場蓬勃發展，眾所皆知台灣財管市場潛力很大，過去2年台灣主要銀行在財管市場手續費收益成長動能強勁，也是很多國際性銀行均想至台灣爭取這塊市場的原因。

郭倍廷指出，未來5至10年將迎來世代交替，是第一代、第二代企業家要傳承財富給第三代、第四代的重要階段，如何以最有效率、又可分散地緣政治風險的方案傳承給子女，已是所有企業家最心繫的財務需求，也因此，未來5至10年將是台灣財管市場發展相當重要的時期。（編輯：張若瑤）1130410

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