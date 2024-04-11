北美AM件拉貨助攻 東陽首季稅前獲利創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）受惠售後件（AM）在北美市場出貨強勁，汽車零配件廠東陽今天上午公布3月自結稅前淨利新台幣5.9億元，創歷史單月新高，累計第1季稅前獲利14.98億元，大幅年增140%，創單季新高。

東陽自結3月稅前獲利5.9億元，較去年同期3.29億元成長79%，是繼今年1月創高後，3月再度改寫史上最賺單月。

累計第1季東陽自結稅前獲利14.98億元，較去年同期6.25億元大增140%，第1季稅前獲利站單季新高，累計每股稅前純益2.48元。

東陽說明，第1季受惠市場需求熱絡，整體業績向上成長。東陽積極覓地擴廠、擴增產能，因應未來成長需求。

東陽持續受惠AM件出貨強勁，3月和第1季AM營收雙創歷史新高。法人分析，北美汽車保險公司State Farm全面採用AM副廠件，對東陽拉貨效應繼續擴大，預期東陽今年AM營收成長可到雙位數以上百分比。

展望今年營運，法人評估，東陽今年整體業績成長上看8%至9%，拚歷史新高。（編輯：張均懋）1130411