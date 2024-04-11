晶睿：AI結合邊緣運算 安防產業未來趨勢

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（中央社記者潘智義台北11日電）晶睿通訊發言人謝邦彥今天表示，人工智慧（AI）將是安防產業未來幾年發展的趨勢，可以透過邊緣運算結合AI，將需要的安控影像傳回主控系統，影像儲存及派送皆透過雲端。

謝邦彥在媒體交流會中指出，安防市場對AI的接受度很高，可望在交通設施、校園安全、智慧製造上獲得廣泛使用。

他舉例，遇到竊案，除可透過監視器傳回小偷影像，更可透過AI邊緣運算，將幾個連線的監視器影像找到小偷行進路線軌跡，不需將所有畫面回傳；針對店家安裝防盜警示，可透過AI邊緣運算避免竊賊故意誤觸警報，讓保全員疲於奔走而關掉警報。

若應用於教養院的安全維護，謝邦彥認為，教養院收容的可能是失明、失聰等人，為了安全起見，可以透過監視器影像範圍，在樓梯口等地畫出虛擬警戒線；當失明者跨到樓梯口便會響起警報，給教養院主責的人聽到，可保障安全。

至於中國建置的監控天網系統，謝邦彥直言，雖然系統強大，但因涉及人權、隱私，遭到民主國家質疑，並對中國產品設限。

他強調，為了公共安全，採用AI邊緣運算的監控系統有其必要，雖然價格相對較高，但目前已有許多重點區域的交通設施採用。（編輯：張良知）1130411