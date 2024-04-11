更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藏壽司10天內通報4起疑食物中毒 食藥署明天起稽查全台分店
首頁 / 產經

華安：今年擬辦現增募資 因應未來3年臨床試驗支出

2024/4/11 19:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北11日電）新藥公司華安醫學今天在證交所舉辦業績說明會，財務長江銘燦表示，開發中的糖尿病傷口癒合、異常落髮及巴金森氏症等新藥，推估未來3年需臨床試驗費資金約新台幣11億元，將規劃於今年內辦理現金增資。

華安2023年在證交所掛牌上市，主要聚焦於運用獨特的ENERGI藥物平台發展新藥，此平台鎖定細胞的自癒能力。華安總經理陳翰民表示，近3年與國內各大學完成30件學術合作案，希望加速評估ENERGI的各項適應症治療潛力，也藉擴大學術合作加速新藥開發。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法人詢問，未來是否有臨床費用支出，江銘燦表示，治療糖尿病足潰瘍F703、異常性落髮F701，以及針對巴金森氏症F705PD，都需試驗費用，估計未來3年的臨床試驗費用為11億元，現在正規劃辦理現金增資，希望在今年完成，支應未來取得藥證期間的資金需求。

至於部分產品臨床試驗進度，陳翰民指出，F703在台灣和美國已進入臨床三期試驗、F701臨床三期準備中；F703EB罕病泡泡龍已取得美國FDA與歐盟EMA孤兒藥認定；F705PD臨床一期準備中。（編輯：張良知）1130411

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99