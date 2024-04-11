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前2月刷卡額年增2成達7070億 改寫同期新高

2024/4/11 20:22
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（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會統計，2月刷卡額達新台幣3218億元，為近5個月新低，月減16.5%。金管會觀察，主要是基期較高所致，月簽帳金額逾3200億元其實不算小，且累計前2月刷卡額達7070億元，為史上同期新高。

金管會今天公布，截至今年2月底止，國內32家信用卡發卡機構總流通卡數達5887萬張，月增7萬張，總有效卡數達3791萬張，月增2萬張，2月底平均活卡率降至64.4%，續月減0.04個百分點。

2月單月簽帳金額達3218億元，為近5個月新低，月減634億元，減幅達16.5%。2月營業天數及保費扣繳批次少於1月，是2月刷卡額低於1月刷卡額的主因。不過，累計前2月簽帳金額達7070億元，仍為歷年同期新高，年增20.7%。

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金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，近年月平均簽帳金額逐步走高，從以往落在2500億元，遞增至3000億元，如今再往上成長至近3500億元；2月刷卡額雖相比1月下滑，但單月刷逾3200億元，已不算小金額。

林志吉觀察，現在民眾使用信用卡的頻率或金額，均顯現刷卡對於民眾已是普遍性消費工具，用於旅遊、觀光、餐飲、百貨消費或繳稅等。（編輯：楊凱翔）1130411

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