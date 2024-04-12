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台積電衝823元創新天價 市值攀升至21.34兆元

2024/4/12 09:36（4/12 10:06 更新）
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台積電12日早盤股價上漲3元、達823元，市值升至21.34兆元。（中央社檔案照片）
台積電12日早盤股價上漲3元、達823元，市值升至21.34兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電再創新天價，早盤股價達823元，上漲3元，市值攀升至21.34兆元。

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，晶片廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾（Intel）等爭搶AI晶片市場，雲端服務業者也自行研發特殊應用晶片（ASIC）。

輝達等廠商AI晶片多由台積電代工生產，市場看好台積電將是這波AI浪潮中最大受惠者，台積電今年美元營收可望成長21%至26%，吸引買盤湧入，推升台積電股價屢創新高。

台積電早盤達823元，再創新天價，上漲3元，市值增加778億元，攀高至21.34兆元，貢獻大盤約24點。（編輯：張均懋）1130412

#台積電
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#英特爾
#輝達
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