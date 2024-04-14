中東局勢惡化 法人：油價通膨走勢牽動台股

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（中央社記者吳家豪台北14日電）中東緊張局勢急遽升高，美國道瓊工業指數上週五大跌475點，今天上午更傳出伊朗出動200多架無人機和發射飛彈報復以色列。法人分析，須留意中東局勢對油價、紅海貨運和美股的影響，如果油價上升、通膨難以下降，可能導致美國延後降息，牽動台股未來走勢。

伊朗駐大馬士革使館區1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）的7名軍官喪命，包括2名高階將領。以色列不承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，並揚言報復。伊朗革命衛隊13日證實，已向以色列發射無人機和飛彈。

華南投顧董事長儲祥生今天接受中央社記者電訪分析，中東地區與台灣距離較遠，關係沒那麼密切，市場主要擔心中東局勢影響油價及紅海貨運，還有可能對美股帶來衝擊。

儲祥生指出，美國目前無論通膨或就業數據都高於預期，如果油價上升、通膨難以下降，美國可能延後降息時間。先前美股大漲，是因為市場看好人工智慧（AI）類股以及對降息的預期，現在AI類股已經漲一大段，如果延後降息，將牽動台股走勢。

儲祥生說，美股費城半導體指數12日跌勢較重，台積電ADR（美國存託憑證）下跌超過3%，要觀察15日台積電股價反應。如果美股連續多天下跌，恐導致系統性風險升高，外資賣超力道可能會加重。

投資人憂心中東局勢惡化，美股12日湧現賣壓，道瓊工業指數終場下跌475.84點，或1.24%，收在37983.24點；標準普爾500指數下跌75.65點，或1.46%，收在5123.41點；以科技股為主的那斯達克指數下跌267.11點，或1.62%，收在16175.09點；費城半導體指數下跌161.315點，或3.29%，收在4745.051點。

台積電12日盤中衝上826元，再創新天價，尾盤隨台積電翻黑，加權指數小跌16.65點，收在20736.57點，成交值新台幣4784.33億元。台股週線上漲398.97點，週線連8紅，為2021年1月底以來最長週線收紅紀錄。

三大法人動態方面，投信上週續買39.22億元，連續第6週買超，但買超金額明顯下降；外資上週賣超46.26億元，連續第5週站在賣方；自營商同步減碼37.1億元，連續第7週賣超。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，清明過後台股表現續強，甚至頻創新高，電子指數均線維持多頭排列，預料偏多格局仍可持續。18日晶圓龍頭廠台積電將舉行法說會，釋出第2季營運展望，為產業的重要參考指標，目前台積電受惠於人工智慧（AI）晶片需求強勁，海外擴廠動作持續，法說會上釋出正面訊號機率大。

黃新迪認為，不論是AI、先進製程的展望都相當樂觀，第2季科技股展望依舊看好，但須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高，在電價調漲下，恐使部分公司的營運成本上升，第2季加權指數不易持續大漲，預期轉為區間整理機率較高，並將以個股表現為主。（編輯：林淑媛）1130414