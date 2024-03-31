法人：觀察10日均線支撐 多頭慣性延續與否關鍵

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（中央社記者何秀玲台北31日電）台股29日收在20294.45點，漲147.9點，漲幅為0.73%，成交值新台幣4753.86億元。法人指出，29日尾盤季底作帳效應助攻，台股擴量站穩5日均線，週四起遇清明假期，需觀察10日均線支撐，以作為多頭慣性延續與否關鍵。

此外，分析師指出，生成式AI潮流有增無減，預料電子與成長股優先受惠。

29日台股在法人買盤帶動，指數收盤價再創歷史新高，收在20294.45點，台股上週延續多頭氣勢，週線連6紅，全週上漲66.02點，週線漲幅0.33%，平均日均量4391.92億元。

三大法人買賣超方面，上週投信法人單週買超金額高達1007.59億元，改寫台股史上單週最高金額；不過外資與自營商雙雙站在賣方，分別賣超448.82億元、97.58億元，三大法人合計買超461.18億元。

美國政府公布通貨膨脹最新數據後，聯準會（Fed）主席鮑爾29日指出，近期美國通膨回升，聯準會仍維持在對抗物價上漲的軌道上。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，29日恰巧逢季底作帳與ETF建倉，高股息及中小型股各擁題材，仍有表現空間。不過因美國科技股近期高檔震盪，且美元指數近期相對強勢。

另外，本週將有清明連假，上週盤勢多呈現高檔震盪，本週要見到指數大幅揚升較為不易。從這波大盤未跌破2萬點，且盤面持續有低接買盤來看，目前多方仍占優勢。

類股布局上，黃新迪認為，生成式AI潮流在全球的需求面有增無減，且台灣景氣逐漸好轉，預料電子與成長股能優先受惠。

萬眾矚目的元大台灣價值高息ETF（00940）將在4月1日掛牌，掛牌交易前夕也公布其50檔成分股，根據元大官網資料顯示，最大成分股為長榮，持股權重達9.32%；00940於29日收盤的淨值為9.92元，略低於發行價10元。（編輯：蘇志宗）1130331