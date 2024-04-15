台泥35MW E-dReg儲能啟用 50MW案場年底陸續併網

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（中央社記者賴言曦台北15日電）台泥今天宣布，在宜蘭蘇澳建置的35MW E-dReg儲能系統正式啟用，開始參與台電電力交易。目前台泥在E-dReg儲能系統的總容量為145MW，占比達72%，預計今年底前還有50MW儲能案場將分二期陸續併網。

台泥說明，台電電力交易平台上的dReg調頻備轉儲能，主要負責電網頻率調整，但目前國內建置併網量已超出台電需求，導致每天競標操作難度增加。

台泥啟用的宜花大型儲能案場及建置中案場，皆屬於E-dReg儲能，是長效型、具電網頻率調整及供應電能至電網的儲能系統，由台泥義大利子公司NHOA規劃設計，台泥儲能負責建置。

台泥說明，由於E-dReg儲能是複合式，建置技術門檻較高，能儲存多餘電力，並配合台電調度所需，放電供應電網需要，也可做到「削峰填谷」，進一步提升能源使用效率與環境友好性。

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雖然E-dReg儲能所需電池數量為dReg的2.5倍，成本較高，但因兼具調整電網頻率及供應電網電能功能，在綠能發電快速增加下，已成為市場主流。

台泥指出，E-dReg儲能是目前台電電力交易產品中，平均結清價格最高的系統，而台泥占E-dReg的比例已達72%，預計今年底前在東部的50MW案場分二期陸續併網後，將進一步鞏固台泥在台灣儲能領域的地位。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130415