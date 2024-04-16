外資賣超388億大砍高息ETF 00940和00939創新低

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（中央社記者張建中台北16日電）中東局勢緊張重創市場信心，台股開低走低，摜破2萬點關卡，收在19901.96點，下跌547.81點，成交值5349.08億元。外資賣超388.25億元，以高息ETF居多，衝擊00940元大台灣價值高息和00939統一台灣高息動能創新低價。

外資及陸資今天賣超新台幣388.25億元，賣超金額創1月17日以來新高；投信買超16.04億元；自營商賣超200.77億元。三大法人合計賣超572.98億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超元大台灣價值高息（00940）最多，達9萬1456張；賣超國泰永續高股息（00878）5萬1551張，居次；賣超群益台灣精選高息（00919）4萬8361張，居賣超第3。

外資還賣超復華台灣科技優息（00929）4萬2006張，居賣超第5；賣超統一台灣高息動能（00939）3萬1051張，居賣超第7。外資賣超前10名中有5檔為高息ETF。

在外資大舉賣超衝擊下，00940和00939同步下挫逾2%，分別收在9.53及14.28元，皆創新低價。00940和00939股東合計126萬5321人慘遭套牢。

外資賣超長榮航4萬6170張，居賣超第4；賣超聯電3萬1700張，居賣超第6。外資其餘賣超前10名還有新光金、榮運及第一金。

外資今天買超鴻海最多，達2萬6294張，鴻海股價表現依然疲弱，收在141元，下跌5元，跌幅3.42%。其餘買超前10名有元大滬深300正2、中工、三商壽、中興電、矽統、寶成、金像電、聯上發及東元。（編輯：楊凱翔）1130416