歐美商用不動產暴雷 金管會：6銀行授信案踩雷

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（中央社記者謝方娪台北16日電）歐美商用不動產暴雷，公股及民營銀行授信案踩雷。金管會今天公布，自2023年下半年至今年4月12日止，共6家銀行通報歐美商用不動產授信踩雷，合計原始貸款餘額近3億美元。

疫後工作型態改變，加上美國暴力升息，衝擊歐美商辦市場，本國銀行歐美商用不動產授信案陸續傳出暴雷。依照規定，銀行預估債權或投資可能損失金額達1000萬美元（折合約新台幣3.2億元）以上，須向金管會通報重大偶發事件。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會公布，自2023年下半年至今年4月12日止，本國銀行因辦理擔保品為歐美地區商用不動產的授信案，共有6家銀行通報10件重大偶發事件，合計原始貸款餘額近3億美元，各銀行均有依預估損失金額提列備抵呆帳。

其中，有7件為2023年第4季通報，合計原始貸款餘額2.21億美元；有3件為今年截至4月12日通報，合計原始貸款餘額達0.77億美元。

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在歐美商用不動產授信案踩雷的6家銀行，包括5家公股銀行及1家民營銀行。各銀行視案件不同，提列呆帳比率不一，從19.4%至全數打呆均有。

林志吉指出，截至今年2月底止，國銀對美國商用不動產授信總額達新台幣1446億元、對歐洲商用不動產授信總額達365億元，對比國銀放款總餘額39兆1275億元，國銀對美國及歐洲商用不動產授信曝險占比各僅0.37%及0.09%。（編輯：楊蘭軒）1130416