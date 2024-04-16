全支付烏龍中獎通知惹議 通報金管會將改善推播機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）全聯旗下電子支付「全支付」App在15日推播烏龍中獎通知，用戶誤以為被通知中獎郵輪日本雙人遊，空歡喜一場。金管會今天表示已收到全支付通報，全支付已責成相關部門改善，並有請內部稽核追蹤後續改善進度。

全支付App在15日上午對用戶發布郵輪日本雙人遊中獎通知，但用戶點入連結後，才連結到真正的中獎名單，實際上並非每個接獲中獎通知推播的用戶均中獎，使用者空歡喜一場，在社群上掀起討論。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，全支付針對2月消費辦理抽獎活動，並在4月15日對App使用者推播中獎通知，該通知為一連結，待使用者以為被通知中獎、點入後，事實上僅是連結至真正中獎名單，並非每個被推播通知的使用者都中獎，引起群眾討論，對公司形象帶來負面影響。

林志吉指出，全支付已責成相關部門改善推播機制，包括推播內容妥適性及覆核機制等，並請內部稽核追蹤後續改善情形。因此事造成眾多使用者誤以為自己中獎，全支付又推出新的行銷活動，希望對使用者提供補償方案。

林志吉表示，針對此事，全支付已向金管會通報重大偶發事件，依照規定，全支付必須在7個營業日內函報後續處理情形，金管會將再進行後續處理。（編輯：楊蘭軒）1130416