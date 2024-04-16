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入金機成詐團洗錢新工具？金管會：將了解案情

2024/4/16 21:54
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（中央社記者謝方娪台北16日電）刑事局披露，花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢案罕見租用入金機掩護贓款。金管會今天表示，數年前調查，國內僅5、6家銀行有提供入金機給客戶，合作對象均為醫院或百貨公司，針對此案是否有銀行涉入，將再了解。

刑事局今天披露，花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢新台幣8000萬元，且罕見租「入金機」掩護贓款。入金機一般為保全業提供各大百貨、連鎖業者的智慧化營收管理服務，系統可計算存入現金金額、辨識偽鈔，再由保全公司依存入入金機的營收，代墊款項存入店家指定帳戶。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會答覆媒體提問時說明，目前尚未掌握到該案情是否有銀行涉入，若單純由保全公司提供入金機，則未必與銀行有關。

林志吉提到，金管會數年前曾調查，國內僅5、6家銀行有提供入金機給客戶，合作對象均為醫院或百貨公司，且各銀行入金機台數均僅個位數。

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銀行提供的入金機，分為即時入帳型及非即時入帳型，即時入帳型入金機等同存款機，設置與限額規範均比照銀行自動化服務設備；至於非即時入帳型入金機，存入款項須比照存款機無卡存款規範，有一定管理機制。

林志吉指出，銀行若提供現金流較大的客戶入金機，例如百貨公司、賣場或醫院等，銀行須進行客戶審查，包括檢視客戶營業規模等，且客戶端有權存入現金的人，必須是有得到特定授權的人員，須辨識身分後才能存入。（編輯：林克倫）1130416

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#金管會銀行局
#李振瑋
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