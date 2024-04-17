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有成精密18日起競拍 底價每股20元

2024/4/17 18:35
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（中央社記者張建中新竹17日電）有成精密預計5月上旬掛牌上市，4月18日至4月22日辦理競價拍賣，最低投標價格為每股20元，將於4月24日開標。

配合初次上市前公開承銷作業，有成精密辦理現金增資發行普通股580萬股，其中，4176張競價拍賣承銷，競拍時間為4月18日至4月22日，隨後於4月26日至4月30日辦理公開申購。

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有成精密成立於2003年，切入離子植入機零組件市場，2008年跨足太陽能模組，近年擴展儲能領域。去年因太陽能市場需求趨緩及產品售價滑落影響，去年營收新台幣45.02億元，年減19.57%，稅後淨利1.94億元，每股純益3.2元。

受太陽能市場持續調整影響，有成精密今年第1季營收約6.08億元，年減57.21%。有成精密表示，目前需求已逐步回溫，今年將積極拓展歐洲地面大型太陽能電廠及儲能市場，期能支撐整體綠能業務業績。（編輯：楊凱翔）1130417

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