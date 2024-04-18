新台幣匯價連2升 放量強漲1.02角收32.376元

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）隨著美元漲高回落、亞幣反彈，新台幣兌美元今天在外資匯入推波助瀾下，放量強升1.02角，收盤收32.376元，匯價連2升。外匯交易員指出，這波新台幣貶勢暫時告一段落，接下來應重回區間震盪。

近期美國經濟數據優於預期，市場重燃對通膨的擔憂，降息預期受挫，美元指數強勢上漲，亞幣應聲走貶，今年以來，新台幣累計貶值5.07%。

外匯交易員指出，3月中旬以來，新台幣貶勢加劇，主因是市場認為美國聯準會（Fed）將延後降息，以及地緣政治風險升溫，助漲美元指數攀高，亞幣倒成一片，新台幣也跟著走貶。

不過外匯交易員表示，這兩天看來，中東戰事沒有進一步擴大，避險情緒稍微淡化，聯準會延後降息的反應也告一段落；此外，美日韓會議中，日韓官方表達對匯率的關注，日圓、韓元應聲反彈，帶動亞幣回穩。

外匯交易員接著分析，外在環境助貶因素淡化，加上外資今天於匯市偏匯入、投信匯出力道轉弱，激勵新台幣強彈。新台幣兌美元今天開盤價為32.42元，最高32.34元、最低32.48元，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.36億美元。

儘管美股費城半導體指數重挫，台股早盤由台積電帶頭下殺，隨即甩開頹勢，指數翻紅走高，收盤上漲87.87點，收在20301.2點，越過20300點，今天股匯市同步走升。

外匯交易員指出，消息面影響淡化，加上央行於32.5元價位加強防守、適度表態，如今匯價反彈回到32.3元價位，可以判斷這波貶勢已經告終，接下來應回到震盪格局，於32.200至32.500元的區間波動，後續關注重點仍是牽動美國聯準會決策的各項經濟數據表現，尤以通膨與就業相關的數據更為重要。（編輯：楊蘭軒）1130418