台股開低走高震盪逾300點 重回20300點之上

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（中央社記者潘智義台北18日電）美股費城半導體指數重挫，台股早盤由台積電帶頭下殺，隨後走高，收盤上漲87.87點，越過20300點，盤中高低震盪逾300點。

加權指數終場收在20301.2點，上漲87.87點，漲幅0.43%，成交值新台幣4484.9億元。盤中最低20057.81點、最高20363.09點，高低落差達305.28點。

台積電下午舉行法說會，收在平盤價804元，盤中高點810元，低點792元；聯電收50.2元，跌0.2%，聯發科收平盤1050元，鴻海收148元，上揚1.02%。

受惠電力需求的電纜股華榮收44.45元、大亞64.7元、宏泰44.65元、億泰25.7元，均收在漲停板；重電股華城、大同盤中走高，收盤漲幅分別為0.53%、0.16%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股在月線20325點附近，美股卻是在季線附近，位階不同，下週美股是否走高，將影響台股走勢。

蔡明翰指出，雖然美股財報週前半段公布的金融股不盡理想，後續將有消費族群，以及較受市場期待的科技股財報。（編輯：張均懋）1130418