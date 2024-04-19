112年第4季住宅價格指數再上漲 整體房市量價俱增

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（中央社記者陳俊華台北19日電）內政部今天發布民國112年第4季全國住宅價格指數為136.2，相較112年第3季上漲2.27%，較111年第4季上漲6.81%。整體房市為量價俱增，長期趨勢觀察112年雖呈持續上漲，但漲幅已較前2年趨緩。

內政部透過新聞稿表示，112年第4季全國整體房市為量價俱增情形，從長期趨勢觀察，112年住宅價格指數平均季漲幅為1.66%，呈現持續上漲，但相較110、111年漲幅2.09%、2.07%縮小。

內政部指出，112年第4季因全球通膨趨緩，經濟情勢逐漸穩定，國內景氣對策信號綜合判斷分數由10月的16分，連續上升至12月的22分，景氣有所回升，再加上美國已有預期113年降息看法影響，整體經濟環境提升民眾進場購屋意願。

內政部說，反映在房市交易上，112年第4季全國建物買賣登記棟數為8萬8217戶，較112年第3季的7萬9812戶增加10.53%，較111年第4季7萬4170戶增加18.94%，交易量回穩轉增。整體而言，112年第4季全國房市交易市況呈現量價俱增情形。

在6都住宅價格指數部分，內政部表示，112年第4季指數均較112年第3季上漲，其中以高雄市上漲2.71%、台中市2.59%、桃園市2.4%漲幅較大，其次為台北市上漲1.93%、新北市1.58%，台南市微幅上漲0.15%。

另外，內政部也發布112年第4季全國房貸負擔率為42.66%，較112年第3季微幅上升0.41%，較111年第4季上升2.41%。主要受中位數住宅價格上升，導致購屋負擔微幅加重。

內政部說，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映購屋房貸負擔情形。

內政部表示，112年第4季因全國中位數住宅價格較112年第3季上升2%，由新台幣900萬元升至918萬元，使負擔率增加0.84%；而112年第4季中位數家戶可支配所得略為上升0.89%，由91.27萬元增加至92.08萬元 ，使得負擔率減少0.37%。

內政部指出，加上新青年安心成家貸款方案實施，112年第4季5大銀行新承做房貸平均利率降至2.076%，使得負擔率減少0.05%。經綜合計算，112年第4季負擔率較112年第3季微增0.41%。

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112年第4季6都房貸負擔率部分，以桃園市、新北市較上季上升0.73%、0.66%增幅較大；台北市、高雄市微幅上升0.09%、 0.12%；台中市、台南市則分別微降0.08%及0.2%，其中台南市已連2季下降，主要因家戶可支配所得提高所致。

6都以外縣市，嘉義縣、基隆市的房貸負擔率維持低於3成，民眾房貸負擔較輕；其他縣市房貸負擔率則多介於3成至4成間，其中，新竹縣市房貸負擔率季增近1.7%較大，新竹縣房貸負擔率首度超過4成，屏東縣也超過3成，其餘縣市多為微幅變動。（編輯：蘇志宗）1130419