立德去年終結連6虧 下一步瞄準綠能

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）老牌電源廠立德去年受惠本業精實管理策略奏效，以及資產活化的業外挹注，全年稅後純益新台幣4424萬元，相較2022年淨損1.58億元「轉虧為盈」，終結連6年虧損。展望今年，立德總經理包效禹喊出力拚本業損益兩平。

此外，立德全力轉型綠能發展，旗下全資子公司綠立新能源的3.5MW dReg 0.25儲能案場，本季將申請供電商轉，參與台電電力交易平台調頻服務，開始為公司帶進儲能相關營收貢獻。

立德今年第1季剛完成辦理現金增資募集5.4億元，主要挹注子公司立德新能源，擬興建40MW/120MWh的儲能案場，預計今年第2季開始施工，2025年第2季儲能系統案場完工驗收、同年第3季正式提供輸配電輔助服務，預期將為公司營收與獲利帶進更顯著挹注。

包效禹今天在媒體交流會表示，根據台電提供的儲能價格數據估算，今年立德來自儲能案場的營收大約1000多萬元，明年將倍數成長到約5000萬元，2026年隨著40MW案場全年併網貢獻，立德的儲能營收將以億元計。

包效禹強調，立德成立50多年來，沒有做過非電源的產品，傳統本業包括交換式電源、磁性元件等。近幾年因電源產業進入門檻降低，以及削價競爭影響，公司營運受到挑戰；積極調整產品組合，並精實管理政策下，2023年營收37.71億元，雖然較2022年衰退17%，但毛利率14.5%，比2022年逆勢提升3.5個百分點。

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下一步，立德將延伸既有的電源優勢，轉型跨足綠能，除了上述的儲能案場，立德也布局充電樁業務，今年第3季將首次切入東南亞市場，開始為公司帶進相關營收。

接下來，將由子公司立德新能源主導，籌劃開發100MW的儲能案場，提供更完善的儲能服務；太陽光電方面，今年第2季預計收購5.2MW案場，接續還有將近15MW至35MW的太陽光電案場待開發，公司也計畫設立綠電交易公司，切入千億元商機的綠電交易市場。（編輯：楊蘭軒）1130423