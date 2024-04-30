羅智先：統一超及旗下子公司總店數已達12552家

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（中央社記者何秀玲台北30日電）統一超年報出爐，董事長羅智先在致股東報告書中表示，截至2023年底，統一超及旗下子公司總店數達1萬2552家店，物流事業也將進入新的階段；公司將持續投資，以適應數位驅動時代的來臨。

統一超去年營收及稅後純益分別為新台幣3170.4億元及新台幣126.6億元，這是統一超營收首度突破新台幣3000億元大關，獲利也創下歷史上第2高紀錄，第1高為2017年獲利包含星巴克交易案一次性影響數。

他說，統一超2023年實現「全鄉全店、全天服務」全新里程碑，從最北的東引門市到最南端的鵝鑾鼻門市、最高的神木門市到離島蘭嶼門市。此外，每年持續布建智慧零售版圖，開設拿了就走的無人店「X-STORE 7」，導入自動偵測、即時分析，手機自助結帳功能，落實免排隊結帳，打造智慧超商。

另外，物流事業方面，2023年見證新市物流園區上樑、台中港物流園區工程動土，物流事業進入新階段，「物通天下、貨暢其流」是初衷也是目標。

轉投資經營方面，統一超跨足海內外各項事業，截至2023年底統一超及旗下子公司總店數達1萬2552家店，統一生活（康是美）掌握高齡化商機以及疫後生活型態，強化藥妝店及藥局門市經營、電商等消費趨勢。

悠旅生活（星巴克）強化會員經營及數位體驗，透過特色店及獨立店，穩固品牌形象；統一速達（黑貓宅急便）掌握疫後消費趨勢，聚焦低溫商品及醫藥物流經營，滿足配送需求。

統一超小金雞菲律賓7-ELEVEN掌握復甦商機，積極展店，持續深耕差異化商品經營。

羅智先說，統一超將持續投資，特別是持續投資在轉化組織營運模式，以適應數位驅動時代的來臨，以奠定長期發展的基石。（編輯：郭無患）1130430