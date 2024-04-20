台南4合1小7商場開幕湧人潮 消費者：如小型百貨

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（中央社記者張榮祥台南20日電）統一旗下占地千坪、最大複合商場「Par K* Avenue」今天在台南永康開幕，吸引大批人潮，有民眾驚呼宛如小型百貨，小7還有現點熟食、生鮮，包辦日常生活消費。

統一集團「Par K＊Avenue」今天在台南市永康區東橋八街開幕營運，這家名為「康橋門市」的「Par K＊Avenue」，以結合7-ELEVEn、康是美、星巴克及統一精工的4合1型態展現在消費者面前，日前試營運已在網路引起熱議。

「Par K＊Avenue」所處永康區東橋一帶，鄰近打卡熱門景點-台南市立圖書館新總圖，周遭是新興開發區域，舉目望去多是嶄新大樓，超商不少，但以規模而言，4合1「康橋門市」規模最大。

今天開幕，許多人迫不及待趕往消費體驗，甚至在開幕前已於店前等候，待大門一開，人潮湧進這座堪稱永康東橋的新地標；1名當地居民告訴中央社記者，「Par K＊Avenue」的小7有生鮮超市功能，連結星巴克、康是美及統一精工，強化周遭生活機能，非常便利。

網友看到這種規模的小7，也直呼誇張，紛紛留言說：「簡直高速公路休息站縮小版」、「根本小型百貨公司」、「統一在台南發跡，難怪台南小7這麼狂，好羨慕喔」。

統一集團董事長羅智先和妻子、統一美麗事業董事長高秀玲，今天也出席統一「Par K＊Avenue」開幕。羅智先指出，基地是公司土地，座落於重劃區，對面就是公園，當初命名從公園發想，特別凸顯「K」，以紀念創辦人高清愿。

至於未來是否會在其他縣市複製類似商場，羅智先表示，土地、地段可遇不可求。高秀玲則說，當初原本登記「大橋門市」，但她取徐志摩作品「再別康橋」，希望大家還想再來。

統一集團耗時3年打造占地1500坪全新型態「康橋門市」，集結7-ELEVEn、康是美、星巴克及統一精工，臉書（Facebook）粉絲專頁「台南式Tainan Style」也發文說，全台最大7-11今天正式開幕，人潮超恐怖。

「台南式」指出，光是超商就將近200坪，也是全台首家有現點現做逾50種美食櫃的小7，更引進亞洲首台「繽FUN冰沙機」，還有4台自動收桌機器人。

此外，小7好似超市，販售生鮮海鮮肉品、蔬菜水果、日本雜貨、起司、精品巧克力，且設有酒類專區、寵物專區，還可買到名店伴手禮商品，應有盡有。（編輯：謝雅竹）1130420