生技業迎上市櫃熱潮 康霈、安特羅都想掛牌

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（中央社記者何秀玲台北30日電）生技產業今年將迎一波上市櫃熱潮，證交所今天宣布康霈生技送件申請股票上市；另外，國光生技子公司安特羅生技今天董事會通過股票上市案，預計今年6月底向證交所提出申請，最快今年底、明年第1季登創新板掛牌上市。

此外，興櫃醫材公司新穎生醫今天股東會也通過申請股票初次上市櫃買賣、初次上市櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷等案，希望引領營運進入新里程碑。

康霈生技為醫美與慢性發炎疾病領域的新藥開發公司，已向台灣證交所申請主板上市，康霈生技表示，目標今年底掛牌上市。

安特羅生技為國光生技子公司，2014年1月為開發腸病毒71型疫苗成立，2018年9月興櫃，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，生產銷售快篩試劑。

2023年安特羅取得全台第一張腸病毒疫苗藥證，生產銷售穩定成長，安特羅生技總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗上市以來，逐步深耕小兒疫苗及檢測市場，啟動首次公開募股（IPO），也宣示安特羅下一個階段，將透過深化東南亞在地生產銷售佈局，擴大利基市場。

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醫材公司新穎生醫今天召開股東會，董事長曾錙翎表示，公司旗下糖尿病腎病變檢測試劑「DNlite-IVD103」已取得全球6個國家，合計8張上市許可證，雖去年營收表現未如預期，但來自海外營收貢獻大幅提升，從前年23%，去年擴增至76%。

新穎生醫今年將規劃再向東南亞、中東及中南美洲等國，陸續提DNlite-IVD103多項適應症的上市許可申請，為加速業務拓展、提升知名度，公司決定在今年推動申請股票上市櫃交易。（編輯：楊凱翔）1130430