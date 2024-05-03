新唐：第2季業績有機會攀升 電腦市場相對樂觀

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（中央社記者張建中新竹3日電）IC設計廠新唐總經理楊欣龍今天表示，目前客戶長期訂單約略持平，不過未來在急單挹注下，第2季業績有機會攀升，電腦市場相對樂觀。

新唐下午舉行線上法人說明會，楊欣龍說，電腦通路在經過近1年的庫存調整後，通路回補庫存需求湧現，是相對樂觀的應用市場。

他表示，手機市場有季節性問題，應視手機品牌廠推出新產品及促銷活動而定；消費性市場未見明顯動能；車用市場穩定，不過部分客戶庫存調整可能延續到第2季。

有關急單需求，楊欣龍指出，電腦客戶目前多採用急單方式，雖然並未調升全年需求，不過上半年出貨比重已明顯偏高；消費性市場整體需求疲軟，部分客戶陸續釋出急單，並未集中特定產品項目。

至於產品價格方面，楊欣龍說，車用部分，長期合作客戶價格壓力相對較小；與電腦客戶偏向採取年度議價，短期不會有變動。

有關遠端伺服器管理晶片產品發展，楊欣龍表示，今年既有雲端服務業者客戶拉貨動能相對2023年強勁，新雲端服務業者客戶效益預計在2025年上半年發酵。

電池管理晶片部分，楊欣龍說，擴產效益逐步發酵，業績逐季攀升，預期未來1年可望維持揚升趨勢；在中國市場有一些斬獲，將貢獻營收。

法人關心人工智慧（AI）帶動的機會，楊欣龍表示，短期主要期待AI功能能夠刺激電腦出貨量增加；此外，傳統伺服器與AI伺服器界定將趨於模糊，今年伺服器出貨量可望優於2023年。

楊欣龍說，疫情期間新唐強力支援客戶，部分客戶有意提升合作關係，增加採用零件，將有助新唐提升在電腦市場的占有率。（編輯：張良知）1130503