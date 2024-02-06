新唐：庫存問題可望減緩 強攻美歐韓車用市場

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（中央社記者張建中新竹6日電）新唐今天表示，2024年庫存問題可望較2023年減緩，不過總體經濟與地緣政治不確定性，仍會對需求造成壓力，將拓展美國、歐洲及韓國車用市場。

新唐下午舉行線上法人說明會，說明2023年第4季營運結果。受傳統季節性因素影響，新唐第4季營收降至新台幣84.7億元，季減約2%，毛利率40%，較第3季下滑2個百分點，在一次性處分設備業外收入挹注，稅後淨利7.07億元，季增約18%，每股純益1.68元。

新唐2023年總營收353.48億元，減少15.58%，稅後淨利24.2億元，減少約42.6%，每股純益5.77元；新唐2023年營收與獲利同創3年新低。

針對法人關注的車用市場狀況，新唐表示，電動車市場維持穩定成長，傳統車用市場部分，客戶建立足夠安全庫存水位後，開始調整庫存，對於2024年需求可能會有影響。

新唐指出，電池管理晶片目前已打進日本及中國市場，未來將拓展美國及歐洲市場，並會針對韓國市場展開規劃。（編輯：張均懋）1130206