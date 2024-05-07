中興電拚節能減碳 光電氫能生質燃料三箭齊發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中興電工布局節能減碳事業，其中iCharging充電平台結合氫能發電和智慧電網，節電減碳並可釋放電力，預計8年內減少709座大安森林公園碳吸附量。中興電也布局光電、氫能發電和生質再生燃料技術等，規劃2050年溫室氣體排放量降低50%。

中興電將於27日舉行股東會，展望未來營運，中興電在年報中指出，持續參與台電強韌電網投資計畫，氣體絕緣開關設備（GIS）及各式輸配電與綠能工程方案，持續爭取各項發電廠開關廠、離岸風力變電站、儲能場新建及台電配電變電所屋內化等相關工程設備案件。

在綠能發電和智慧電網方面，中興電表示，響應政府綠能政策，iCharging充電平台結合氫能發電和智慧電網管理，在充電站導入高容量儲能系統（BESS）與氫能備援電力系統，結合智慧電網管理系統（EMS），不僅節約用電，也可減少碳排放量，透過削峰填谷的能力，iCharging可在台電尖峰時段釋放電力，降低充電樁對市電依賴，預計8年內可減少709座大安森林公園碳吸附量。

在氫能事業，中興電於2022年完成貨櫃型發電，2輪、3輪、4輪氫能車及租用華亞園區4000坪廠房，投資近新台幣2億元建置氫能量產基地。

中興電指出，規劃到2050年持續推動氫能發電及生質能發電等綠能發電措施，增加氫能發電設施投資，發展生質能再生燃料技術，配合2050溫室氣體排放量較基準年2005降低50%的國家目標。

在其他能源管理中期目標，中興電表示，規劃2026年至2032年，綠能、氫能及儲電產品代替原本電力使用，配合2030年溫室氣體排放量較2005年降低20%的國家目標。

在節能減碳實績，中興電指出，2023年包含林口廠區及樹谷廠區每百萬元單位營業額所耗用的能源，年減17.05%，去年相關廠區每百萬元單位營業額所產生的溫室氣體排放，年減17.9%，連續3年營運能源使用密度和溫室氣體排放密度下降。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中興電2023年電動車充電服務充電度數達198萬度電，換算等同減少2.5座大安森林公園單年碳匯量；2023年在台南七股3個光電場裝置共發出綠電約3.2億度電，全額躉售給台電，等同減少約411座大安森林公園的年碳匯量。

根據資料，2023年重電設備、太陽能、氫能、儲能、微電網等綠能業績，占中興電整體業績比重約70%，嘟嘟房和維運管理等服務項目占比19%，工程和其他占比11%。（編輯：張良知）1130507