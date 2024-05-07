AM配件拉貨強 東陽4月營收21.06億元、創同期高

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）車用零配件大廠東陽受惠售後市場件（AM）拉貨帶動業績走強，今天公布4月自結合併營收新台幣21.06億元，前4月營收82.8億元，均創同期新高。

東陽4月合併營收21.06億元，較3月22.81億元減少7.7%，較去年同期17.55億元成長20%，創同期新高。其中，售後件AM事業4月營收15.14億元，較去年同期成長14%，為同期新高；原廠委託製造（OEM）事業4月營收5.92億元，較去年同期成長40%。

東陽前4月營收82.8億元，較去年同期73.53億元成長12.6%，創同期新高。AM配件前4月營收61.98億元，較去年同期成長17%，淡季不淡，也創同期高點；OEM前4月營收20.82億元，較去年同期成長1%，為6年來同期高點。

東陽表示，下半年持續購地擴廠、提升產能，預估今年資本支出42億元；今年擴產後，保險桿產能可年增5%，塑膠前欄件產能年增33%，鈑金葉子板產能年增6%。

在電動車布局上，東陽預期，今年電動車在OEM業績占比可提升至超過15%。

法人分析，東陽持續受惠北美汽車保險公司State Farm全面採用AM副廠件拉貨，預期東陽今年AM營收成長幅度超過雙位數百分比。（編輯：張良知）1130507