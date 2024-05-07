台塑四寶4月營收年增9.3% 看好第2季業績成長

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑四寶4月營收合計新台幣1214.05億元，月減4.3%，年增9.3%，累計前4月營收4832.82億元，年減2.7%。展望後市，隨著石化產品步入第2季傳統需求旺季，台塑、南亞、台化看好第2季將呈現季增，台塑化則認為在地緣政治等因素干擾下，國際油價下檔有撐。

台塑4月營收166.61億元，受印度大選、客戶船期安排等因素影響，使產品銷量減少，導致4月營收較3月減少5.7%，仍年增2.9%；累計前4月營收647.69億元，年減5.3%。

展望後市，台塑表示，5、6月步入石化產品需求旺季，加上亞洲多家輕裂廠安排歲修，原料乙、丙烯價格維持高檔，可望支撐石化行情，預期5、6月營業額均可高於4月，預估第2季營業額將比第1季成長。

南亞4月營收218.8億元，由於電子材料、化工、聚酯、塑膠加工等4大產業市場都略為增溫，激勵4月營收較3月成長1.6%，單月合併營收創7個月來新高，且年增2.5%；累計前4月營收805.1億元，年減7.6%。

展望後市，南亞認為，第2季進入瓶用酯粒、工程施工旺季，加上網通、低軌道衛星及半導體等應用領域訂單增加，預計在電子材料、化工、聚酯及塑膠加工4大產業營收均成長下，5月起業績將有較大幅度提升，第2季營收也會比第1季成長。

台化4月營收321.47億元，由於油價及原料成本上漲，且下游稼動率回升帶來補庫存需求，支撐石化塑膠產品售價跟漲，使4月營收月增6.9%，年增26%；累計前4月營收1160.89億元，年增7%。

展望後市，台化認為，5月希望能抓住旺季延後的尾巴，也希望把握好中國汰舊換新的時機，5月各主要產品市況與4月相似，其中芳香烴、公用流體會是主要獲利項目，因油價維持80美元震盪，使產品價格上揚不易，預計5月營收持平，第2季會優於第1季。

台塑化4月營收507.17億元，由於煉油、烯烴事業營業額皆呈現月減，導致4月營收較3月衰退12%，較去年同期成長5.5%；累計前4月營收2219.14億元，年減4.6%。

展望後市，台塑化表示，逐步進入夏季用油旺季，國際能源署（IEA）預期第3季需求較第2季每天增加90萬桶至1億389萬桶，加上以色列難以同意哈瑪斯重新掌權的停戰條件，地緣政治風險仍存在，提供油價下檔支撐。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130507