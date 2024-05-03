台塑新智能拚7月量產 台塑四寶宣布增資100億元
2024/5/3 16:02
（中央社記者潘智義台北3日電）台塑、南亞、台化、台塑化今天宣布，共同參與轉投資事業台塑新智能科技公司現金增資，共新台幣100億元，建構完整綠色產業鏈、拓展儲能系統。
台塑、南亞、台化、台塑化今天以線上方式參與台灣證券交易所重大訊息記者會，台塑、南亞、台塑化均表示，已分別投資台塑新智能科技17.5億元，各持股25%，3家公司此次依持股比例各再增資25億元，增資後每家公司累計投資42.5億元。
台化則是與轉投資台塑生醫共同參與台塑新智能科技公司現金增資，合計投資25億元，其中台化投資20億元、台塑生醫投資5億元。
台塑集團在2022年成立台塑新智能科技，生產電池芯，預計2024年7月1日量產，盼2025年開始獲利。（編輯：張均懋）1130503
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