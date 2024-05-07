經部補助義傳科技1.35億 目標打造5G基地台自主晶片

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（中央社記者劉千綾台北7日電）經濟部近日通過企業研發創新申請計畫，包括義傳科技、漢民測試等3案，預期衍生投資逾新台幣35億元。其中義傳科技獲補助1.35億元，計畫打造5G基地台自主晶片，協助台灣擁有自主關鍵技術，同時進軍全球電信市場。

經濟部產業技術司近日通過A+企業創新研發淬鍊計畫3件申請案，總補助金額約3億元。技術司今天發布新聞稿表示，首件申請案為義傳科技「B5G開放網路O-RU單晶片SOC開發計畫」，獲補助1.35億元，規劃以國產RISC-V處理器方案，並基於軟體定義無線電，整合基頻、時間同步訊號、網路介面等多項關鍵技術，借助台積電先進製程，打造一款高度整合的基地台SOC晶片。

技術司說明，義傳科技的目標為開發出超越國際競爭對手效能與成本優勢的產品，讓台灣在5G時代擁有自主的關鍵性晶片，進而協助國內網通廠商取代國際大廠晶片，提升產品競爭力；也將與國內大廠攜手合作，進軍國際電信營運商市場。

第2案申請案為漢民測試系統股份有限公司「開發高頻晶片測試先進薄膜探針卡計畫」，獲得4000萬補助。計畫主要是針對降低傳輸損耗，藉由微縮探針、薄膜線路，以及一體成型探針型式的開發，解決探針不易阻抗控制的問題。

預期成效方面，技術司表示，漢民測試開發期間預計衍生投資4.3億元，結案5年後，累積營收估達28億元，此外協助客戶增加產量、降低測試錯誤率等，額外效益可達8億元。

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第3案為鋐昇實業、佳研智聯、台基科、誼卡科技共同執行「低碳5G智慧製造高性能金屬締結件生產研發計畫」，獲得補助1.35億元。透過導入5G技術與數據分析來驅動製程與節能調控，以3年的時間在高雄打造全台首座優於CCA規範的低碳智慧工廠，以每年減碳排5%為目標，計畫最終提升製造效率25%及產能20%。

技術司表示，此計畫執行期間將於高雄在地投資31億元興建低碳排智慧廠域，未來可提供高雄在地249位職缺，盼以示範案例協助台廠建立技術自主的低碳排智慧工廠，提升製造業競爭力。（編輯：林興盟）1130507