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PCB龍頭臻鼎攜手誠品 開發青埔總部大樓

2024/5/10 18:12
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（中央社記者江明晏台北10日電）臻鼎-KY今天舉行法說會，董事長沈慶芳向法人透露，預計在桃園青埔興建的總部大樓，將與誠品合作開發辦公與商場空間，也作為在台灣招兵買馬的重要基地；誠品證實，並表示雙方還有諸多細節持續商議中。

臻鼎-KY今天舉行法人說明會，董事長沈慶芳在法人問答時透露，計畫在桃園青埔興建的總部大樓，將與誠品合作開發辦公與商場空間。

對此，誠品證實此消息，並表示「雙方還有諸多細節持續商議中，後續會再正式對外發布」。

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去年6月，農田水利署位於桃園青埔高鐵站前2835坪70年的地上權案簽約，得標者是PCB廠臻鼎，是台商回流的重要指標，預計投入新台幣50億元，興建約1.4萬坪新綠能智慧建築總部大樓。

臻鼎-KY發言窗口對中央社記者表示，臻鼎邀請誠品合作開發，主要因為臻鼎專業在PCB高階製造，希望仰賴誠品開發商場的專業，一起開發打造結合商場與辦公空間的商辦大樓，這也是臻鼎在台灣招兵買馬的重要基地，預計近期很快就有消息公布。（編輯：張均懋）1130510

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