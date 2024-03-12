臻鼎-KY：今年大病初癒溫和復甦 明年加速成長

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（中央社記者江明晏台北12日電）臻鼎-KY董事長沈慶芳今天說，去年受全球消費需求不振影響，2023年營收獲利下滑，今年將有如「大病初癒」，整體營收溫和復甦，包含IC載板、AI伺服器與車載相關營收可望雙位數成長，看好明年加速成長。

全球PCB龍頭廠臻鼎-KY今天舉行法人說明會，公布 2023年第4季合併財報，營收新台幣543.96億元，稅後淨利50.7億元，歸屬母公司淨利為35.04億元，每股盈餘3.71元；累計全年達營收新台幣1513.98億元，稅後淨利94.32億元，歸屬母公司淨利61.89億元，每股盈餘6.55元，低於2022年的15.02元；董事會並決議擬配發現金股利為每股3.275元。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，2023年受到全球消費性電子需求不振影響，臻鼎營收出現2017年以來首度年減，年減幅度11.6%，但產品組合分散至多元應用，預期2024年有如「大病初癒」，營運將溫和復甦、逐季成長，但由於價格仍有壓力，今年獲利復甦還不會很明顯。

他表示，臻鼎-KY持續專注耕耘高階PCB需求，在今年產品組合結構進一步優化後，多元應用，包含IC載板、伺服器與車載營收可望達雙位數成長，明年將迎來加速成長。

臻鼎-KY第4季行動通訊、車載/伺服器/基地台及IC載板營收皆有雙位數季增與年增率成長，在營收回溫、產能利用率維持高檔之下，第4季毛利率來到21.5%，較前一季增加1個百分點，符合傳統旺季表現，營業利益率11.5%，較前一季增加3個百分點。

沈慶芳強調，臻鼎去年在伺服器（含AI伺服器）和車載領域獲得客戶認可，兩大領域新增客戶推升相關營收在2023年逆勢年增19%，預期未來5年車載與伺服器相關營收年複合成長率都將達雙位數。

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展望2024年，沈董事長預期，臻鼎的IC載板業務將迎來顯著成長，其中BT載板產能利用率在去年第4季已回升至超過70%，今年產能利用率將進一步提升至超過 80%，並可望轉虧為盈，ABF載板方面，臻鼎積極布局 AI及車載相關客戶，陸續通過客戶認證及量產，預期營收與產能利用率可望逐季走高。

在產能布建部分，臻鼎-KY指出，今年下半年預計在高雄高階軟板與先進模組新廠正式投產，同時泰國巴真府新廠已於去年12月動土，目標明年上半年試產、明年下半年小量產。（編輯：翟思嘉）1130312