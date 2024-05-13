台積電、陽明助台股創高 外資連2日加碼護國神山

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股今天再創盤中和收盤歷史新高，台積電勁揚2.12%居功厥偉，貨運三雄助攻扮要角，長榮、台積電分居個股成交值前2大，陽明成交量近27.9萬張居首位。陽明和台積電也成為外資今天買超個股前2大標的，外資連2日買超台積電。

法人分析，外資持續在台指期布局淨空單避險，在現貨市場加碼台積電，投信等內資布局低檔但具高殖利率潛力的個股；若台股高檔蓄勢上攻，量能進一步放大，電子成交值占比也應回到6成以上為佳。

台積電領漲，貨運三雄衝鋒，帶動加權指數早盤大漲224.44點，突破4月中旬前波20883.69點高點，衝上20933.28點，再創盤中新高，終場大盤上漲148.87點，收在20857.71點，再創收盤歷史新高，成交值新台幣4264.01億元，加計盤後4325.67億元。

台積電是引領台股上漲創新高最重要動力，台積電於10日公布4月營收達2360.21億元，站歷史次高，激勵台積電美國存託憑證（ADR）創收盤新高，帶動台積電今天股價勁揚2.12%，市值重返21兆元之上至21.24兆元。

貨運三雄今天表現強勢，長榮大漲逾6%，單日成交值攻上321.04億元，超越台積電的299.27億元，站上今天個股成交值第1，陽明攻漲停66.6元，單日成交值184.87億元，站單日個股第3高，成交量近27.9萬張，站單日個股第1。

三大法人自營商賣超48.39億元，投信買超29.19億元，外資及陸資買超158.87億元。在台指期淨部位，三大法人淨空單減少1216口至4592口，其中外資淨空單減少352口至1萬4517口。

觀察外資買超個股動向，陽明、台積電、00940元大台灣價值高息成為外資今天青睞前3大標的，分別買超3.29萬張、1.59萬張、1.17萬張，外資連2日買超台積電。

相較之下，00929復華台灣科技優息、中信金、長榮航、緯創、國泰金成為外資今天調節前5大股票，分別賣超6.42萬張、4.24萬張、3.27萬張、1.34萬張、1.27萬張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，台股今天創盤中和收盤新高，除了台積電勁揚帶動，貨運三雄也扮演重要角色，值得注意的是，電子今天成交值占大盤比重47.5%，航運股占比大增至20.4%。

他評估，若台股高檔蓄勢上攻，除了量能須站上5000億元以上外，電子占比也應回到6成以上為佳。

觀察千金股震盪回檔力守「十二千金」，容逸燊分析，美國聯邦準備理事會（Fed）降息腳步趨緩，法人逐步調節換手矽智財（IP）和IC設計等殖利率偏低的千金股，加上6月起開始配息，高價股震盪築底。

觀察重電族群重挫，容逸燊分析，核能議題使得能源布局動向不確定，加上重電漲多逢高有壓，資金有轉移的跡象。

展望台股後市，容逸燊指出，本週美國將公布4月消費者物價指數（CPI）年增率，牽動美聯準會降息步伐，下週AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將公布財報，6月初台北國際電腦展（Computex 2024）AI指標大廠齊聚，攸關AI產業未來展望。

展望外資和投信布局，容逸燊表示，外資持續在台指期布局淨空單避險，在現貨市場加碼台積電，外資在台股資金穩健，但需觀察在香港和中國大陸股市布局動向；投信等內資布局低檔但具高殖利率潛力的個股。（編輯：張均懋）1130513