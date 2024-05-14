晶創台灣計畫啟動 SEMI：具整體性產業戰略意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北14日電）政府推動晶創台灣計畫，期為台灣奠定未來科技發展基礎。國際半導體產業協會（SEMI）行銷長暨台灣區總裁曹世綸今天表示，這對半導體產業具有6大意義，包括全面性、前瞻性、人才培育、新創企業、國際鏈結及由硬加軟。

曹世綸今天出席半導體創新暨產業新創高峰論壇，他說，2020年國際正面臨疫情肆虐，產業界人士面見總統蔡英文，建議當各國將半導體產業視為戰略產業，台灣也應有產業戰略，因應地緣政治困難與挑戰；2021年總統在接受產業白皮書後，隨即推動晶創台灣計畫。

曹世綸表示，晶創台灣計畫對於半導體產業界具有6大意義，首先，晶創台灣計畫是台灣近年來少數具全面性、整體性的產業戰略方針，包含教育等方面。

第2是前瞻性，科技研發相當重要，包括生成式AI，先進製造、矽光子及化合物半導體等領域，台灣半導體產業從技術落後者轉變為領跑者，相信是產業「轉大人」過程中的良方。

第3是人才培育，半導體學院有助於提升台灣半導體產業人才的質，隨著半導體產業擴大海外布局，台灣應同時延攬海外人才，增加人才的量。

第4是新創，成熟與大型企業在內部創新可能會有瓶頸限制，透過新創企業不僅可以推動創新，同時有助於成熟或大型企業創新發展。

第5是國際性鏈結，台灣半導體產業進入「大航海」、「日不落」時代，晶創台灣計畫應有助於產業鏈結國際與人才。

第6是由硬加軟，台灣半導體產業過去以硬體製造居多，IC設計業面臨前有美國強敵、後有中國追兵困境，透過晶創台灣計畫結合各行各業，將可提升IC設計業的競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曹世綸在受訪時說，台灣半導體產業在全世界處於領先地位，政府資源應用在刀口上，應在硬體的架構下，發展系統及軟體，為半導體產業建構更完整的生態鏈。他並認為，半導體產業打的是國際盃，應善用國際人才、產業鏈及資源。

至於中國半導體產業發展，曹世綸表示，不能低估中國半導體產業發展的決心與實力，中國有龐大內需市場支撐半導體產業發展，只是在美國政策抑制下，中國發展時間可能拉長。（編輯：郭無患）1130514