金研院與史瓦帝尼央行簽備忘錄 強化人才培育合作

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（中央社記者謝方娪台北21日電）台灣金融研訓院今天與史瓦帝尼王國央行總裁尼西（Philemon F. Mnisi，另譯蒙尼斯）簽署合作備忘錄，未來將針對金融人才培育、研究及教育訓練等領域，深化雙邊合作。

台灣金融研訓院長黃崇哲今天與史瓦帝尼王國央行總裁尼西，在台灣金融研訓院簽署合作備忘錄，並由台灣金融研訓院董事長蘇建榮擔任簽約儀式見證人。

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金研院表示，史瓦帝尼央行為史國金融人才培育領導機構，致力提升史國金融人員專業素質，自今年3月上旬史瓦帝尼央行首度來訪台灣後，雙方即積極展開金融雙邊合作，此次為台史兩國首次將合作範疇延伸至金融領域。

在台灣金融研訓院與史瓦帝尼央行簽署備忘錄後，台灣會將金融人才培訓專業與系統引入史瓦帝尼，協助史國建構金融人才培育體系與創新基礎，另一方面，憑藉史瓦帝尼在非洲區域的影響力，以及在國際金融組織中的參與能量，台史雙方將探索在國際金融倡議等前瞻領域的合作機會，有望促進台灣金融業國際參與及市場發展。（編輯：林克倫）1130521