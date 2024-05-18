史瓦帝尼國王出席520 外交部：邦誼穩固最佳證明

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（中央社記者吳書緯台北18日電）外交部今天指出，非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）應政府邀請，訂於18日至23日偕王妃姬雅妮殿下（Inkhosikati LaFogiyane）搭乘專機來台，出席第16任總統、副總統就職典禮，外交部誠摯歡迎。

外交部指出，此行是恩史瓦帝三世自1986年即位以來第19次訪台，隨行成員除多位史國王室成員外，還包括外交暨國際合作部部長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）、商工暨貿易部部長庫馬羅（Hon. Manqoba Bheki Khumalo）及中央銀行總裁尼西（Dr. Phil Mnisi）等內閣部會首長。

外交部指出，恩史瓦帝三世國王這次訪台期間重要行程包括出席中華民國第16任總統、副總統就職典禮、第15及16任總統國宴，與中華民國新任總統賴清德會談及見證台史兩國簽署多項合作文件，並將會晤史瓦帝尼駐台名譽總領事南緯實業董事長林瑞岳，及華南銀行副董事長林知延。

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外交部表示，中華民國與史瓦帝尼王國建交超過55年，雙方已成為彼此重要的發展夥伴，恩史瓦帝三世國王訪台出席新任總統就職典禮，更是兩國邦誼穩固的最佳證明。

外交部說明，對於恩史瓦帝三世國王及史國政府歷年來持續在國際場域為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等重要國際組織及相關機制表達誠摯感謝，並將持續深化兩國密切友好的合作關係。（編輯：楊凱翔）1130518