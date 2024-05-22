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6月電子期金融期齊漲

2024/5/22 13:55
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（中央社台北22日電）台北股市今天上漲315.08點，收21551.83點。6月電子期收1134.2點，上漲23.8點，正價差1.49點；6月金融期收1969.4點，上漲9.8點，正價差3.32點。

6月電子期以1134.2點作收，上漲23.8點，成交1264口。7月電子期以1124點作收，上漲19.1點，成交4口。

電子現貨以1132.71點作收，上漲23.7點；6月電子期貨與現貨相較，正價差1.49點。

6月金融期以1969.4點作收，上漲9.8點，成交647口。7月金融期以1959.8點作收，上漲10.4點，成交7口。

金融現貨以1966.08點作收，上漲8.9點；6月金融期貨與現貨相較，正價差3.32點。實際收盤價以期交所公告為準。1130522

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