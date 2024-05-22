宏碁南向報捷 第1季泰國PC市占稱王

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）宏碁南向布局頻傳捷報，公司引述市調機構最新數據，第1季在泰國個人電腦（PC）市場，宏碁拿下22%的占有率，稱霸業界。

宏碁的筆電第1季在泰國市占率達25%，3月市占更是衝上29%；相較於3月泰國整體筆電市場較去年同期衰退8%，宏碁逆勢成長高達65%。

宏碁主管表示，近年來東南亞經濟發展迅速，消費市場不斷擴大，眾多產業積極前進布局，宏碁深耕東南亞多年，以多元的產品線站穩市場，尤其接下來的AI PC，透過一系列的AI功能，強化生產力並提供行動便攜性，為使用者提供嶄新的使用體驗，有機會再拉出一波成長。

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宏碁旗下專攻生活家電的小金虎宏碁智新，21日剛宣布揮軍印度，在當地成立第1間海外子公司Acerpure India，並與印度製造商Dixon Technologies簽訂合作備忘錄，旗下一系列消費性電子產品將落實當地製造，全力搶攻印度商機。

宏碁智新董事長侯知遠表示，Acerpure旗下多款熱門產品正式落地印度市場，並在印度成立第1家海外子公司，十分看好當地市場潛力，憑藉產品創新，希望為印度市場帶來有別以往的品牌體驗。（編輯：張均懋）1130522