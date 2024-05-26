資策會專家陳桂苓倫敦開講 談台灣產業創新AI運用

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（中央社記者簡玉晴倫敦25日專電）資策會數位轉型研究院健康數據科技中心主任陳桂苓，25日受邀在倫敦大學演講，分享台灣政府輔導企業導入AI技術經驗，透過跨國企業間的國際鏈結與媒合，達到資源最有效運用。

陳桂苓畢業於國立台灣大學醫技系，並取得哈佛大學公共衛生碩博士，除了在資策會健康數據科技中心擔任主任外，也參與台灣數位發展部數位產業署的AI HUB產業推動計畫，促進AI技術與產業創新運用。

這次她受英國台大校友會、倫敦台灣生醫學會、英國台灣商會與駐英代表處科技組邀請演講，分享如何輔導台灣企業導入AI技術經驗，以及後續在未來與國際接軌。

陳桂苓善用過去公衛領域背景，透過自身在健康醫療資訊專業，進一步了解使用者需求，並在資策會中擔任與工程師對話的橋梁，加強對相關資料搜集與管理能力。

她表示，目前政府主要輔導對象為台灣的中小型企業，因許多中小型傳統企業製造過程中仰賴老師傅的經驗，但現在年輕一輩卻出現斷層，因此導入AI技術不僅可以降低對人力需求，還可以減少作業時間、降低誤差以提升工作效率，讓資深老師傅只需要負責抽檢步驟即可。

目前政府輔導AI化的產業類別相當廣泛多元，包括再生能源、遊艇、飯店與AI擬真影像聊天機器人，也從智慧製造業慢慢走向服務業以因應人力不足困境。她說在協助導入AI過程中很有成就感，因為真的能幫助到企業。

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陳桂苓表示，未來將加強台灣AI技術在跨國企業間國際鏈結與媒合，希望將成功運用AI的企業邀請至國際參展，增加台灣企業曝光度。每當有國際大廠來台時，政府也會積極邀請參展，並從去年開始開放民眾參觀，讓不管是企業、或是一般民眾都有機會了解AI技術應用。

現場參與者有不少是在英國創業，甚至是將業務拓展至歐洲的台灣人，本次演講除了能讓他們將自身遇到困境提出討論，更可透過活動讓各界有交流機會，盼未來能結合在英求學台灣人、商界與政府，整合雙邊資源，達到資源最有效運用。（編輯：張芷瑄）1130526