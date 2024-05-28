數發部強化2大業務 打詐與公部門導入AI並進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）數發部長黃彥男今天表示，上任後配合總統賴清德政策，加強2大面向業務，一是推動政府導入AI人工智慧，培養公務人員具有AI技能，二是投入更多資源在打詐業務，像是設立「打詐通報查詢網」，協助分析平台詐騙態樣等。

數發部今天上午舉行媒體茶敘，媒體關注黃彥男上任後業務重點。

黃彥男表示，未來將以「積極推動打詐工作」、「強化國家數位韌性」、「驅動數位經濟發展」3支箭，達到興利與防弊的雙重效果。數發部前任部長唐鳳奠定很多基礎，像是電子簽章法修法通過，行政院也送出打詐專法草案，因此上任後，一是接力延續數發部工作。

黃彥男指出，二是配合總統賴清德的政策，各行各業愈來愈強調AI，政府部門也要導入AI，此外，過去2年詐騙事件也成長很多，各國都面臨相當挑戰，因此也會增加資源投入相關研究與打詐業務，包括規劃「打詐通報查詢網」，希望加快處理疑似詐騙訊息內容、減少民眾受騙。

公部門數位轉型部分，黃彥男說，政府導入AI會是下個目標。台灣過去電子化政府已經發展得很好，像是網路報稅、電子發票等都領先全世界。政府數位轉型未來當然也要導入AI技術，數發部也會推動培養公務人員具有AI應用技能，讓公務員知道有哪些工具可以使用。

數發部立院書面報告提到，會持續蒐集廣告類型詐騙案件資料進行深度分析，進而設計預防方式，進一步研發系統預測未來可能出現的新型態詐騙方式。

資安院院長何全德指出，團隊會在主要的網路廣告平台像是Meta等定期分析詐騙態樣，由於相關資料龐大，團隊每天會針對平台內容透過AI做綜合分析，每天大概可以產生8000多筆資料，後續也會提供相關單位使用，透過資料進一步分析詐騙態樣，有機會也會對外報告相關成果。

至於近期中國軍演是否有觀察到網路攻擊增加，數發部又如何提升關鍵基礎設施資安防護。資安署署長謝翠娟表示，國際偵測情資的確有增加，但實際進入政府網際服務網的網攻數量跟先前趨勢相近，沒有特別增加，可能是有成功阻擋的緣故。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在關鍵基礎設施的資安防護上，謝翠娟表示，會透過國內外情資通報來做因應，再來是監控，最後則是針對入侵進行應變，同時，關鍵基礎設施也會進行資安健檢與模擬考，透過檢測知道從哪裡強化資安。

媒體也關注數發部2年期的非同步衛星概念性驗證計畫，低軌衛星OneWeb的連線開通進度為何。數發部韌性建設司司長鄭明宗表示，目前國際低軌衛星業者OneWeb說法是今年上半年可開通連線服務，目前關島地面站已經開通連線，OneWeb還在跟南日本、泰國等地洽談，後續若訊號開通後，就可以進行連線測試。（編輯：楊凱翔）1130528