威剛前進台北國際電腦展 AI電競筆電將亮相

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（中央社記者張建中新竹28日電）記憶體模組廠威剛科技今天宣布，將參與台北國際電腦展，展出符合AI PC運算和處理複雜工作負載需求的新一代LPCAMM2記憶體，以及AI電競筆電XPG XENIA 15G。

威剛表示，LPCAMM2透過搭載LPDDR5/5X動態隨機存取記憶體（DRAM），速度可達每秒7500MT，容量有16GB、32GB及64GB，適用於資料中心、遊戲工作站等應用。

至於AI電競筆電XPG XENIA 15G，威剛指出，內部搭載24TB固態硬碟（SSD）和96GB的DRAM，可滿足內容創作者與學生在數據處理速度和容量的需求。

為滿足日益龐大複雜的運算作業與數據處理需求，威剛推出DDR5 8000 R-DIMM超頻記憶體，讓AI模型訓練和運算更加迅速順暢。

威剛並推出智慧AI工作站XPG DEFENDER WS L，支援大型語言運算模型；無需依賴數據中心，即可實現中央處理器（CPU）量化模型應用。

順應綠色環保趨勢，威剛現場將展出採用85%回收塑料製成的EC600 2.5吋硬碟及SSD外接盒，此外，新款UC320隨身碟，也採用85%回收塑料製成。威剛還推出掌上遊戲機XPG NIA，採用EYEWEAR眼動追蹤技術，可以享受身歷其境的遊戲體驗。（編輯：張均懋）1130528