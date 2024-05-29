易華電股東會配息0.3元 強化Micro LED載板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）捲帶式高階覆晶薄膜IC基板供應商易華電子今天召開股東會，通過每股配息新台幣0.3元，並完成7席董事改選，新屆董事會推選董事長萬文財續任，副董事長洪全成新任。

展望未來營運，易華電指出，今年2-Metal Micro LED載板開出產能已接單銷售完畢，將擴充產能，因應客戶未來需求，2-Metal技術產品將是未來營運成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

易華電說明，持續鎖定1-Metal與2-Metal兩種技術應用，其中1-Metal技術以Tape-COF產品，應用在各式面板用驅動晶片。2-Metal技術在歷經8年研發，已開發出2-Metal COF、2-Metal Mini/Micro LED載板，將進一步開發其他各式應用的IC載板。

易華電表示，未來將成為同時具備減成（Sub）、半加成（Semi）及雙面（2-Metal）製程全方位技術的Tape-COF、Micro LED及各式晶片載板供應商。（編輯：張均懋）1130529