中油前5月估虧110億 爭取合理反映工業大戶氣價

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（中央社記者曾智怡台北31日電）中油董事長李順欽今天表示，中油前5月估虧損新台幣110億元，持續爭取適度反映油氣價格，包含取消亞鄰最低價限制、油價緩漲機制；工業天然氣也已3年沒調漲，光是中鋼、台積電、台塑化等前3大工業客戶，吸收金額便高達130億元。

中油今天舉行「發現中油生態之美」78週年慶祝大會，李順欽會前接受媒體訪問表示，今年前4月虧損近百億元，其中4月因原油價格落後因素有獲利，但5月估虧10億元，因此統計前5月預計虧損110億元，財務狀況仍不好，負債比例高達91%，「希望獲得上級單位財務支持」。

政策性吸收部分，今年1到4月汽柴油、天然氣、LPG吸收金額達200多億元。

至於今年虧損預估，李順欽表示，需視油氣價格能否合理反映，以及國際油價能否持穩，因只要油價上漲，中油受限亞鄰最低價，吸收額度就會擴大，對公司經營相對不利。他不諱言，政府能否讓中油適時反應油氣價格，連動中油盈虧情況，盼取消亞鄰最低價限制。

此外，李順欽指出，中油天然氣價格已3年沒漲，吸收台積電超過20億元，「台積電不需要我補貼吧」，競爭對手台塑化也吸收40多億元。

中油發言人林珂如會後補充，自110年6月至去年底，中油吸收工業用戶天然氣成本達1650億元，若長期政策性吸收，等於工業用戶受惠，對公司經營不公平，因此爭取合理反映氣價成本，適度調整工業氣價，相信新任部長郭智輝出身產業界，應可了解中油經營困難。

中油前3大天然氣工業用戶分別為中鋼、台塑、台積電，各自吸收金額為20億至70億元不等，合計共約130億元。

油價部分，林珂如舉例，中油須遵守亞鄰最低價限制，但日本政府有補貼汽柴油，中油只能自行吸收上漲成本；另一方面，油價緩漲機制也實施長達6年，時空背景已不同，應是時機共同討論浮動油價機制能否合理調整，「畢竟經營一家公司還是希望能夠賺錢」。

至於是否已有和新任經濟部長郭智輝報告爭取事項，李順欽表示，「與部長有碰面有提到」，但是在非正式場合，而油氣價格相關機制仍須在正式會議討論拍板。（編輯：潘羿菁）1130531